VL Sterke Møter

Historiene til de som har faddere gjennom Misjon Uten Grenser, er hjerteskjærende og forskjellige. Les også historien til en jente som mistet mor to ganger:

Mila, nå 11, fikk en tøff start på livet. Moren hennes døde da hun ble født. Heldigvis ble hun adoptert av Nikolay og Maria, som har elsket henne som sin egen datter. Den lille familien har hatt gode år sammen til tross for at de er svært fattige. Men vinteren 2023 døde Maria. Både Nikolay og datteren var knust av sorg. Mila lukket seg helt inne i seg selv, og Nikolay var rådløs i møte med sin egen og datterens sorg.

Ødeleggende sorg

Han ble ikke bare enkemann, men også enslig far for ei jente som var sterkt knyttet til moren og på vei inn i et dypt mørke. Et lyspunkt i den fortvilte situasjonen, er at familien har faddere i Misjon Uten Grenser. De får esker med mat og hygieneartikler, og noe annen materiell støtte etter behov. Som en del av programmet de er med i, har de også en egen kontaktperson som besøker dem. For å støtte far og datter i denne ekstra vanskelige tiden, har Venti, organisasjonens lokale medarbeider, kommet oftere etter at Maria døde.

– Nikolay og jeg snakker og ber sammen. I slike situasjoner vet jeg at det er viktig å ha noen som oppleves nære. Jeg vil gjerne være en slik person for ham nå, sier Venti.

Mens faren har fått en god, voksen venn som bruker tid med han, fikk datteren være med på en av Misjon Uten Grensers sommerleire i 2023. Den uka ble til stor trøst og glede for henne.